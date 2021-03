Perugia, chiesto il processo per l’ex pg della Cassazione Fuzio: “Rivelazione di segreto” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La procura di Perugia vuole processare l’ex procuratore generale della Cassazione, Riccardo Fuzio, già membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata anche per l’ex magistrato romano Luca Palamara, al centro del caso nomine che ha terremotato il mondo della magistratura: i due sono accusati di concorso in Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Secondo l’accusa Fuzio “su istigazione” di Palamara avrebbe rivelato all’allora sostituto procuratore di Roma l’arrivo al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura di un esposto presentato dal magistrato Stefano Fava riguardante comportamenti “asseritamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) La procura divuole processareprocuratore generale, Riccardo, già membro di diritto del Consiglio superioremagistratura. La richiesta di rinvio a giudizio è stata avanzata anche permagistrato romano Luca Palamara, al centro del caso nomine che ha terremotato il mondomagistratura: i due sono accusati di concorso ine utilizzazione di segreti d’ufficio. Secondo l’accusa“su istigazione” di Palamara avrebbe rivelato all’allora sostituto procuratore di Roma l’arrivo al Comitato di presidenza del Consiglio superioremagistratura di un esposto presentato dal magistrato Stefano Fava riguardante comportamenti “asseritamente ...

Advertising

MatteoMarchini5 : Perugia, chiesto il processo per l’ex pg della Cassazione Fuzio: “Rivelazione di segreto” - ETuitta : RT @MimmoAdinolfi: Oggi un designer di interni mi ha chiesto se mi piace lo stile Urban ed io gli ho risposto, lasciandolo interdetto, ma t… - MimmoAdinolfi : Oggi un designer di interni mi ha chiesto se mi piace lo stile Urban ed io gli ho risposto, lasciandolo interdetto,… - PerugiaToday : Dottoressa dell'Inps aggredita per aver chiesto al paziente di mettere la mascherina - Armin98725721 : RT @alexmagnicxc: Giuseppe di Perugia 'in foto ' ha chiesto la mano Celestina centoxcento . Lei gli ha dato già il culo per non perdere… -