Perché AstraZeneca cambia nome (e bugiardino) in Vaxzevria: le dichiarazioni dell’azienda farmaceutica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il vaccino AstraZeneca ha cambiato nome. O meglio, ora ne ha uno proprio visto che prima veniva chiamato come la casa farmaceutica anglo-svedese che lo sta producendo. Da AstraZeneca a Vaxevria. Il vaccino per sconfiggere il Covid-19 è sempre lo stesso, ma cambieranno le informazioni e l’etichetta sul prodotto. Come spiegano fonti di AstraZeneca all’AndKronos Salute, ora il vaccino ha un nome vero e proprio e il processo della nomenclatura può avvenire anche in maniera separata dall’approvazione normativa e regolatoria del farmaco. IL bugiardino DEL VACCINO DI AstraZeneca Perché il vaccino AstraZeneca cambia nome Oltre al cambio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il vaccinohato. O meglio, ora ne ha uno proprio visto che prima veniva chiamato come la casaanglo-svedese che lo sta producendo. Daa Vaxevria. Il vaccino per sconfiggere il Covid-19 è sempre lo stesso, ma cambieranno le informazioni e l’etichetta sul prodotto. Come spiegano fonti diall’AndKronos Salute, ora il vaccino ha unvero e proprio e il processo dellanclatura può avvenire anche in maniera separata dall’approvazione normativa e regolatoria del farmaco. ILDEL VACCINO DIil vaccinoOltre al cambio di ...

Advertising

Adnkronos : #AstraZeneca, da Berlino stop #vaccino per under 60: ecco perché. - sandrogozi : 29 milioni di dosi bloccate da AstraZeneca in ???? perché vorrebbero mandarle in Uk. Mentre tagliano le consegne all'… - Alex_Erre84 : @EveBazinga mi piace sta storia perché è lineare e tutti hanno la stessa idea ?? - scassa49 : @Corriere Primo diktat su l'uso di Astrazeneca: sconsigliato sopra i 55anni perché non abbastanza testato. Ora, dal… - Aimer63 : RT @giulianol: La parabola di Astrazeneca: prima approvata solo per gli under 55, poi estesa agli under 65, poi a tutti. In Canada ritirat… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché AstraZeneca Cartabianca, sospesa la presenza di Andrea Scanzi in Rai. Bianca Berlinguer: "Non ne sapevo niente" Scanzi infatti avrebbe ricevuto il vaccino di AstraZeneca senza averne diritto, creando un vero ... Sapete che è stato al centro di molte polemiche perché accusato di aver saltato la fila del vaccino , ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Marzo: Vaccini con sponsor. Dalle Primule alle provole ...] di Natascia Ronchetti Il vaccino, stop under 60 AstraZeneca: nuovo alt tedesco E in Canada agli ... Ecco perché stamattina Flai Cgil, Fai Cisl […] di Roberto Rotunno Brasile Bolsonaro teme l'...

AstraZeneca, nuovi dubbi Usa: «Forniti dati obsoleti». Ue: situazione consegne... ilmattino.it Scanzi infatti avrebbe ricevuto il vaccino disenza averne diritto, creando un vero ... Sapete che è stato al centro di molte polemicheaccusato di aver saltato la fila del vaccino , ......] di Natascia Ronchetti Il vaccino, stop under 60: nuovo alt tedesco E in Canada agli ... Eccostamattina Flai Cgil, Fai Cisl […] di Roberto Rotunno Brasile Bolsonaro teme l'...