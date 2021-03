Per Schwazer interviene anche il Governo ma la Wada non molla (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’agenzia Mondiale Antidoping continua a sostenere la colpevolezza del marciatore Non c’è pace per Alex Schwazer. L’azzurro, per la giustizia italiana, non è più colpevole dopo la sentenza del Tribunale di Bolzano, ma per la giustizia sportiva rimane squalificato fino al 2024. Il suo caso sta coinvolgendo le massime autorità sportive: l’obiettivo è creare un fronte compatto per cercare di dare ad Alex una “ricompensa” dopo questi anni di lotta e per regalargli il sogno dei Giochi Olimpici. Nelle ultime ore, la commissione Istruzione, Cultura e Sport della Camera ha approvato all’unanimità la risoluzione annunciata nei giorni scorsi che “impegna il Governo ad adottare iniziative, nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a verificare le condizioni per la partecipazione dell’atleta italiano ai ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’agenzia Mondiale Antidoping continua a sostenere la colpevolezza del marciatore Non c’è pace per Alex. L’azzurro, per la giustizia italiana, non è più colpevole dopo la sentenza del Tribunale di Bolzano, ma per la giustizia sportiva rimane squalificato fino al 2024. Il suo caso sta coinvolgendo le massime autorità sportive: l’obiettivo è creare un fronte compatto per cercare di dare ad Alex una “ricompensa” dopo questi anni di lotta e per regalargli il sogno dei Giochi Olimpici. Nelle ultime ore, la commissione Istruzione, Cultura e Sport della Camera ha approvato all’unanimità la risoluzione annunciata nei giorni scorsi che “impegna ilad adottare iniziative, nel rispetto dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, affinché siano individuati strumenti idonei a verificare le condizioni per la partecipazione dell’atleta italiano ai ...

