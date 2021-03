Per finanziare il piano infrastrutture da 2mila miliardi, Biden rompe il tabù tasse (Di mercoledì 31 marzo 2021) Duemila miliardi di dollari messi sul banco della spesa. Si chiama “American Jobs Plan” o anche “Build back better” il piano infrastrutturale che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden presenterà oggi, in un discorso a Pittsburgh. Un piano di investimenti da 2.000 miliardi di dollari, incentrato sui trasporti, che raddoppierà quando la Casa Bianca presenterà la seconda parte. Un intervento concreto sui temi urgenti del paese, come la modernizzazione delle infrastrutture e delle abitazioni, i cambiamenti climatici, la sfida alla Cina, l’assistenza sociale, la produttività e, soprattutto, l’occupazione. Per finanziarlo, e qui sta la parte più complicata del progetto, Biden prevede un aumento delle tasse sulle imprese e sui più ricchi, per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Duemiladi dollari messi sul banco della spesa. Si chiama “American Jobs Plan” o anche “Build back better” ilinfrastrutturale che il presidente degli Stati Uniti Joepresenterà oggi, in un discorso a Pittsburgh. Undi investimenti da 2.000di dollari, incentrato sui trasporti, che raddoppierà quando la Casa Bianca presenterà la seconda parte. Un intervento concreto sui temi urgenti del paese, come la modernizzazione dellee delle abitazioni, i cambiamenti climatici, la sfida alla Cina, l’assistenza sociale, la produttività e, soprattutto, l’occupazione. Per finanziarlo, e qui sta la parte più complicata del progetto,prevede un aumento dellesulle imprese e sui più ricchi, per ...

Advertising

brandobenifei : #Lega “europeista”, #FDI “prima gli italiani”... e poi non votano le risorse proprie europee per finanziare… - carlosibilia : Nel decreto Sostegni, grazie all’impegno del MoVimento 5 Stelle, è stato inserito un miliardo di euro aggiuntivo pe… - italianfirst2 : Per finanziare il piano infrastrutture da 2mila miliardi, Biden rompe il tabù tasse ?? BEN VI STA DEMENTI DEMOCRATIC… - antoniorubino63 : RT @assurdistan: Ricordo ai dolorosi vedovi/e di ByoBlu che i soldi per mettere in onda i cazzari ce li mette YouTube. Il quale può decider… - davideprandi : RT @AlfonsoFuggetta: I due grandi errori di fondo nelle politiche per l’innovazione nel nostro paese: - Innovazione PA: dobbiamo lavorare s… -