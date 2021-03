"Per 2mila euro? Ma siamo seri...". La Boldrini sprezzante sulla colf (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Galici Fermata dai giornalisti di Quarta Repubblica, la Boldrini è tornata sul caso della liquidazione della sua colf con una frase che sta facendo discutere Non si placano le polemiche su Laura Boldrini dopo i racconti della sua colf e dell'assistente parlamentare, che a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano hanno raccontato le loro disavventure con l'ex presidente della Camera. Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri, 30 marzo, è stato mostrato il filmato di una brevissima conversazione della Boldrini con alcuni giornalisti, in cui l'esponente del Partito democratico fa un'affermazione inopportuna rispetto a quanto dev'essere dovuto alla sua governante. Lilia è una donna moldava che per lungo tempo ha prestato servizio a casa di Laura ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Francesca Galici Fermata dai giornalisti di Quarta Repubblica, laè tornata sul caso della liquidazione della suacon una frase che sta facendo discutere Non si placano le polemiche su Lauradopo i racconti della suae dell'assistente parlamentare, che a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano hanno raccontato le loro disavventure con l'ex presidente della Camera. Nella puntata di Quarta Repubblica andata in onda ieri, 30 marzo, è stato mostrato il filmato di una brevissima conversazione dellacon alcuni giornalisti, in cui l'esponente del Partito democratico fa un'affermazione inopportuna rispetto a quanto dev'essere dovuto alla sua governante. Lilia è una donna moldava che per lungo tempo ha prestato servizio a casa di Laura ...

