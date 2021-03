Pensione anticipata lavori usuranti, come fare domanda entro il 1° maggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inps ha fornito le indicazioni per la presentazione entro il 1° maggio 2021 delle domande di riconoscimento dello svolgimento dilavori particolarmente faticosi e pesanti, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla Pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. Le istruzioni e i dettagli sulla prestazione sono contenuti nel messaggio Inps numero 1169 del 19 marzo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inps ha fornito le indicazioni per la presentazioneil 1°2021 delle domande di riconoscimento dello svolgimento diparticolarmente faticosi e pesanti, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Lapuò essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svoltoparticolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alladi anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali. Le istruzioni e i dettagli sulla prestazione sono contenuti nel messaggio Inps numero 1169 del 19 marzo ...

