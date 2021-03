Pd: Tajani, 'con Letta idee diverse ma brava persona che stimo molto' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Con Enrico Letta “ci siamo visti l'altro ieri, ci conosciamo da tanti anni e abbiamo sempre avuto ottime relazioni personali, anche se politicamente siamo distanti. Enrico è una brava persona che stimo molto”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radiouno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - Con Enrico“ci siamo visti l'altro ieri, ci conosciamo da tanti anni e abbiamo sempre avuto ottime relazionili, anche se politicamente siamo distanti. Enrico è unache”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio, ospite di 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radiouno.

