Pd | Morassut | ' si apra fase costituente per un nuovo soggetto'

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Il declino elettorale del Pd è palese, 33% nel 2008, 23% nel 2013, 18% nel 2018… cosa dobbiamo attendere per capire che c'è bisogno di unciclo? Io dal 2016 chiedo che siunaper dar vita a unche assuma la denominazione ‘democratici', un partito-movimento che superi eliminando la ‘P', classica forma del partito novecentesco, nella quale siamo fatalmente rifluiti e appare evidentemente caricaturale”. Così il deputato del Partito Democratico, Roberto, in un'intervista pubblicata oggi sul Riformista. “Dobbiamo collocare questa forza, potenzialmente poderosa, sul crinale della transizione ecologica e digitale di questa epoca – spiega– e credo che dovremmo dar vita a una ‘Fondazione ...

La procedura prevede che, a seguito di questa pubblicazione, sil'iter di confronto al quale ... Roberto, rivolto a chi sta soffiando della polemica è a non terrorizzare i cittadini. A ..."Non appare condivisibile quanto sostenuto dal Sottosegretariodato che, allo stato ... masubito quel confronto istituzionale e politico che già ci aveva negato in precedenza. Ora si ...Condividi questo articolo:Roma, 31 mar (Adnkronos) – “Il declino elettorale del Pd è palese, 33% nel 2008, 23% nel 2013, 18% nel 2018… cosa dobbiamo attendere per capire che c’è bisogno di un nuovo ci ...ROMA – “Se vogliamo vincere a Roma occorrono delle precondizioni”. Lo scrive in un lungo post su Facebook il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut. L’ex assessore all’Urbanistica della Gi ...