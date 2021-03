Pd: Malpezzi, 'donne dimostreranno quanto sanno fare, è opportunità' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Adesso si va avanti a lavorare. Le donne dimostreranno quello che sanno fare, credo sia una grande opportunità. Il Pd ha messo in evidenza che ha una serie di risorse al femminile". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona Malpezzi, a Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - "Adesso si va avanti a lavorare. Lequello che, credo sia una grande. Il Pd ha messo in evidenza che ha una serie di risorse al femminile". Così la capogruppo Pd al Senato, Simona, a Immagina.

Advertising

fabbri333 : Letta vince a metà: con Serracchiani e Malpezzi due donne capogruppo ma non sono fedelissime - AMarco1987 : Letta vince a metà: con Serracchiani e Malpezzi due donne capogruppo ma non sono fedelissime - rosatoeu : ?@EnricoLetta?: «Il Partito democratico è incrostato di maschilismo». In un’intervista rilasciata al Corriere il ne… - ilriformista : Letta ottiene due donne capogruppo, ma non sono due “fedelissime”: ora l’agenda vira sul tema delle alleanze e dell… - VELOSPORT1960 : Per lei 66 voti, 24 per Marianna Madia. Letta: 'Felice di lavorare insieme a Serracchiani e Malpezzi. Due donne det… -