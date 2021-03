Pd: Letta incontra Serracchiani e Malpezzi, 'subito al lavoro' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Si comincia. subito al lavoro al @pdnetwork con le due nuove capogruppo @SimonaMalpezzi e @Serracchiani #iocisonoPD". Lo scrive su Twitter Enrico Letta, pubblicando la foto dell'incontro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Si comincia.alal @pdnetwork con le due nuove capogruppo @Simonae @#iocisonoPD". Lo scrive su Twitter Enrico, pubblicando la foto dell'incontro.

Advertising

fattoquotidiano : Conte incontra Letta e dice: “Pd interlocutore privilegiato, ora si apre un cantiere. Al lavoro per un progetto che… - CanigliaEva : RT @StefanoMazzet11: Letta come e' normale incontra la Meloni Leader di minoranza , cercasi indignati o grida all' inciucio x Renzi che… - enanias : RT @mariamacina: Letta incontra Meloni....Anche questo incontro molto positivo! - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariamacina: Letta incontra Meloni....Anche questo incontro molto positivo! - annamaria_ff : RT @marieta99044909: Letta incontra Meloni. Nessuno si mette a gridare 'Letta è di dx!'? No, perché non lo è La cosa vale solo per IV è… -