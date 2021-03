**Pd: Letta fa il punto con Serracchiani-Malpezzi, 'ricostruiamo spirito di gruppo'** (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Fino a 15 giorni fa questo risultato sembrava incredibile". Enrico Letta lo ha ripetuto, stamattina, a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi con cui ha avuto il primo incontro al Nazareno dopo il via libera dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato alle due nuove capogruppo. Un "cambiamento", quello della guida al femminile del Pd di Montecitorio e palazzo Madama, di cui il segretario dem si è detto "molto soddisfatto", come spiegano fonti del Nazareno. Letta, nel faccia a faccia, ha sollecitato a "ricostruire lo spirito di squadra" ed ha ancora una volta sottolineato l'esigenza di "rispettare l'autonomia dei Gruppi". Al termine dell'incontro la stessa Serracchiani su Twitter ha scritto: "Abbiamo un grande lavoro davanti a noi!". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) - "Fino a 15 giorni fa questo risultato sembrava incredibile". Enricolo ha ripetuto, stamattina, a Deborae Simonacon cui ha avuto il primo incontro al Nazareno dopo il via libera dei Gruppi parlamentari di Camera e Senato alle due nuove capo. Un "cambiamento", quello della guida al femminile del Pd di Montecitorio e palazzo Madama, di cui il segretario dem si è detto "molto soddisfatto", come spiegano fonti del Nazareno., nel faccia a faccia, ha sollecitato a "ricostruire lodi squadra" ed ha ancora una volta sottolineato l'esigenza di "rispettare l'autonomia dei Gruppi". Al termine dell'incontro la stessasu Twitter ha scritto: "Abbiamo un grande lavoro davanti a noi!". E ...

Advertising

HuffPostItalia : Enrico Letta: 'Al Pd serve una cura choc' - matteosalvinimi : Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi… - Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi, 'finalmente il programma del Pd': Letta vuole lo Ius Soli ma il Pd non ha un immigrato tra i dirig… - zazoomblog : Pd: Letta fa il punto con Serracchiani-Malpezzi ricostruiamo spirito di gruppo (2) - #Letta #punto #Serracchiani-M… - TermometroPol : Voti per il @pdnetwork in crescita: anche l'ultimo #sondaggio @IpsosItalia certifica l'effetto #Letta. Ancora megli… -