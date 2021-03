**Pd: Letta fa il punto con Serracchiani-Malpezzi, 'ricostruiamo spirito di gruppo'** (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Per il ruolo di vicario appare scontata l'indicazione di Piero De Luca mentre l'uscente Michele Bordo non dovrebbe rientrare. Al suo posto potrebbe arrivare nell'Ufficio di presidenza Roberto Morassut. Non ci sarà di sicuro Enrico Borghi, segretario d'aula, che ha annunciato il 'no, grazie' al bis dopo l'ingresso nella segreteria del partito. L'altro segretario d'aula, Emanuele Fiano, potrebbe invece essere confermato. A rimanere ancora aperta, invece, è la questione della presidenza della commissione Lavoro della Camera. Nella riunione di oggi, la prima dopo l'elezione alla guida del gruppo Pd, la Serracchiani ha presieduto senza annunciare passi indietro. Formalmente non è prevista alcuna incompatibilità ma "è chiaro che le dimissioni arriveranno a breve", si specifica al gruppo di Montecitorio. Una volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Per il ruolo di vicario appare scontata l'indicazione di Piero De Luca mentre l'uscente Michele Bordo non dovrebbe rientrare. Al suo posto potrebbe arrivare nell'Ufficio di presidenza Roberto Morassut. Non ci sarà di sicuro Enrico Borghi, segretario d'aula, che ha annunciato il 'no, grazie' al bis dopo l'ingresso nella segreteria del partito. L'altro segretario d'aula, Emanuele Fiano, potrebbe invece essere confermato. A rimanere ancora aperta, invece, è la questione della presidenza della commissione Lavoro della Camera. Nella riunione di oggi, la prima dopo l'elezione alla guida delPd, laha presieduto senza annunciare passi indietro. Formalmente non è prevista alcuna incompatibilità ma "è chiaro che le dimissioni arriveranno a breve", si specifica aldi Montecitorio. Una volta ...

