Pattinaggio artistico | World Team Trophy 2021 I convocati dell’Italia Esordio per Ginevra Negrello

Si inizia a definire in modo chiaro il quadro dei World Team Trophy 2021, la competizione biennale a squadre di Pattinaggio artistico che andrà in scena alla Maruzen Intec Arena di Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile. Sul portale dell'evento presente nel sito dell'International Skating Union è stato infatti pubblicato l'elenco ufficiale degli iscritti, da cui si possono desumere le convocazione dell'Italia. Il Team azzurro si presenterà nella terra del Sol Levante con una squadra molto interessante. Sì perché nelle categorie individuali ci saranno, oltre ai nostri due assi nella manica Daniel Grassl e Matteo Rizzo, anche Lara Naki Gutmann, reduce dalla buona esperienza dei Mondiali di Stoccolma, e Ginevra Negrello,

