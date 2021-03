"Passava documenti segreti". Militare italiano spia dei russi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Sablone Un ufficiale della Marina Militare è stato arrestato dopo uno scambio di documenti top secret con un ufficiale delle Forze armate russe in cambio di denaro. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Nella giornata di ieri i carabinieri del Ros hanno fermato un ufficiale della Marina Militare italiano e un ufficiale delle Forze armate russe di stanza in Italia con l'accusa di spionaggio politico-Militare e rivelazione di segreto. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia informazioni sicurezza interna: grazie anche al supporto dello Stato maggiore della Difesa è stato possibile intercettare il capitano di fregata della Marina Militare e l'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione russa. Ricadono gravi reati attinenti allo spionaggio e alla ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Luca Sablone Un ufficiale della Marinaè stato arrestato dopo uno scambio ditop secret con un ufficiale delle Forze armate russe in cambio di denaro. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo Nella giornata di ieri i carabinieri del Ros hanno fermato un ufficiale della Marinae un ufficiale delle Forze armate russe di stanza in Italia con l'accusa di spionaggio politico-e rivelazione di segreto. L'operazione è stata condotta dall'Agenzia informazioni sicurezza interna: grazie anche al supporto dello Stato maggiore della Difesa è stato possibile intercettare il capitano di fregata della Marinae l'ufficiale accreditato presso l'ambasciata della Federazione russa. Ricadono gravi reati attinenti allo spionaggio e alla ...

Arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti 'classificati' ad un ufficiale russo News Mondo Roma, arrestato per spionaggio un ufficiale della Marina: avrebbe passato documenti segreti a un russo. Convocato l'ambasciatore L’Aisi e i Ros arrestano un ufficiale della Marina militare italiana. Nell’agosto scorso un tenente colonnello francese in servizio nel comando Nato di Napoli è stato arrestato con l’accusa di aver ...

Spionaggio, arrestato militare italiano: avrebbe passato documenti segreti a un ufficiale russo Un ufficiale della Marina militare italiana è stato arrestato dopo essere stato fermato insieme con un ufficiale delle forze armate russe: entrambi sono accusati di reati attinenti allo spionaggio e a ...

