Passaporto vaccinale, il 78% degli italiani per SWG è a favore della sua introduzione (Di mercoledì 31 marzo 2021) La fine dell’emergenza pandemica potrebbe essere vicina se come gli studi medici affermano i vaccini porteranno alla forte limitazione dei contagiati e soprattutto di coloro che sono costretti al ricovero o addirittura a morire per il Covid19. Ed è per questo che si comincia a parlare di riaperture e della possibilità di viaggiare all’estero. Ma per chi? Attualmente nella UE ci si può muovere mostrando dei tamponi negativi e in alcuni casi dovendo rimanere in quarantena. Con il progresso della campagna vaccinale emerge l’esigenza di poter consentire a chi è diventato immune, o quasi, di viaggiare liberamente, anche per poter beneficiare così un’economia in affanno. Non essendo però ancora tutti vaccinati vi è la necessità di dover dimostrare di aver fatto il vaccino. Per questo a Bruxelles si pensa a un ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 marzo 2021) La fine dell’emergenza pandemica potrebbe essere vicina se come gli studi medici affermano i vaccini porteranno alla forte limitazione dei contagiati e soprattutto di coloro che sono costretti al ricovero o addirittura a morire per il Covid19. Ed è per questo che si comincia a parlare di riaperture epossibilità di viaggiare all’estero. Ma per chi? Attualmente nella UE ci si può muovere mostrando dei tamponi negativi e in alcuni casi dovendo rimanere in quarantena. Con il progressocampagnaemerge l’esigenza di poter consentire a chi è diventato immune, o quasi, di viaggiare liberamente, anche per poter beneficiare così un’economia in affanno. Non essendo però ancora tutti vaccinati vi è la necessità di dover dimostrare di aver fatto il vaccino. Per questo a Bruxelles si pensa a un ...

SkyTG24 : #Ryanair ha deciso di non prendere in considerazione eventuali decisioni europee sul passaporto vaccinale:… - borghi_claudio : Aggiornamento sulla questione 'passaporto vaccinale'. Pare che le cose siano così, in molti lo vorrebbero ma la ris… - Agenzia_Ansa : 'Il passaporto vaccinale è fondamentale, è già cominciata qualche prenotazione dall'estero (anche dagli Usa) di chi… - GiadaFlamini : RT @sabrina__sf: FLORIDA VIETA IL PASSAPORTO VACCINALE L'ipotesi del passsporto vaccinale e' stata definita 'inaccettabile' dal governator… - claudio_2022 : RT @sabrina__sf: FLORIDA VIETA IL PASSAPORTO VACCINALE L'ipotesi del passsporto vaccinale e' stata definita 'inaccettabile' dal governator… -