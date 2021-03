Pasqua, tre italiani su quattro rispetteranno le regole anticovid (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni alle festività Pasquali e, anche quest'anno, il nostro Paese si ritrova a viverle tra restrizioni e lockdown. Oltre la metà degli italiani festeggerà la Pasqua solo con la famiglia, proprio come successo lo scorso anno. Seppur nelle restrizioni di quest'anno siano concesse alcune deroghe agli spostamenti, solo un italiano su 5 dichiara di averne programmati e, principalmente, nel totale rispetto delle regole. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Solo il 2% è disposto a violare i regolamenti pur di muoversi, mentre 3 intervistati su 4 rispetteranno tutte le norme imposte ed eviteranno qualsiasi spostamento. Queste piccole concessioni, quindi, permettono di vivere e percepire il nuovo lockdown con maggiori libertà e meno restrizioni rispetto a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni alle festivitàli e, anche quest'anno, il nostro Paese si ritrova a viverle tra restrizioni e lockdown. Oltre la metà deglifesteggerà lasolo con la famiglia, proprio come successo lo scorso anno. Seppur nelle restrizioni di quest'anno siano concesse alcune deroghe agli spostamenti, solo un italiano su 5 dichiara di averne programmati e, principalmente, nel totale rispetto delle. E' quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Solo il 2% è disposto a violare i regolamenti pur di muoversi, mentre 3 intervistati su 4tutte le norme imposte ed eviteranno qualsiasi spostamento. Queste piccole concessioni, quindi, permettono di vivere e percepire il nuovo lockdown con maggiori libertà e meno restrizioni rispetto a ...

