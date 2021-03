Pasqua solidale, Gabriella Magnoni Dompé e Assolombarda per sostenere i giovani: "Imprese e terzo settore contro gli effetti della crisi" (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasione della Santa Pasqua, l'Advisory Board di Assolombarda per la Responsabilità sociale delle Imprese promuove “Un doppio sorriso per una Pasqua solidale”, un'iniziativa dedicata a sostenere le fasce più fragili, in particolare giovani e bambini. Il progetto, che prende avvio con l'acquisto di 600 uova di Pasqua da parte dell'Advisory Board di Assolombarda, prevede una doppia azione di responsabilità, volta a rafforzare l'azione di enti e realtà del terzo settore, già impegnati a promuovere progetti di ricerca, di cura e di formazione, e portare un sorriso in tante famiglie sul territorio. “Sono due milioni le famiglie in grave difficoltà e da inizio pandemia, secondo le ultime ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) In occasioneSanta, l'Advisory Board diper la Responsabilità sociale dellepromuove “Un doppio sorriso per una”, un'iniziativa dedicata ale fasce più fragili, in particolaree bambini. Il progetto, che prende avvio con l'acquisto di 600 uova dida parte dell'Advisory Board di, prevede una doppia azione di responsabilità, volta a rafforzare l'azione di enti e realtà del, già impegnati a promuovere progetti di ricerca, di cura e di formazione, e portare un sorriso in tante famiglie sul territorio. “Sono due milioni le famiglie in grave difficoltà e da inizio pandemia, secondo le ultime ...

