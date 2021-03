Pasqua, divieti e Covid-19 bloccano gli italiani: 1 su 3 rinuncia ai viaggi (Di mercoledì 31 marzo 2021) viaggi a Pasqua, si annuncia un nuovo crollo. Il divieto di spostamenti sul territorio nazionale e l’obbligo della quarantena e del tampone per il passaggio alle frontiere cambia il programma del week end di quasi 1 italiano su 3 (30%) che avrebbe fatto un viaggio nella Penisola o all’estero durante il ponte di Pasqua se non ci fosse stata l’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione della firma da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza dell’ordinanza sui viaggi all’estero a Pasqua. Una misura che gela le aspettative di 2,5 milioni di italiani pronti a partire per l’estero mentre lo stop per la zona rossa nazionale colpisce – sottolinea la Coldiretti – 10 milioni di persone che senza la pandemia ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 31 marzo 2021), si annuncia un nuovo crollo. Il divieto di spostamenti sul territorio nazionale e l’obbligo della quarantena e del tampone per il passaggio alle frontiere cambia il programma del week end di quasi 1 italiano su 3 (30%) che avrebbe fatto uno nella Penisola o all’estero durante il ponte dise non ci fosse stata l’emergenza. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione della firma da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza dell’ordinanza suiall’estero a. Una misura che gela le aspettative di 2,5 milioni dipronti a partire per l’estero mentre lo stop per la zona rossa nazionale colpisce – sottolinea la Coldiretti – 10 milioni di persone che senza la pandemia ...

