Parità di genere, il nuovo rapporto del World economic forum: l’Italia guadagna 14 posizioni ma è 62esima su 156 Paesi (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pandemia ha fatto crollare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, non sono in Italia ma in tutto il mondo. In parallelo sono diminuite le opportunità per le ragazze e le madri hanno visto ulteriormente appesantirsi il carico delle incombenze di cura. Il risultato è che il Covid ha riportato indietro le lancette, allontanando di altri 36 anni il momento in cui a livello globale dovremmo raggiungere l’uguaglianza di genere. A fare i conti è il World economic forum nel suo Gender Gap Report 2021: se in base alla precedente edizione il traguardo della Parità sarebbe stato varcato in 99,5 anni, ora la distanza si allunga e di anni ce ne vorranno 135,6. “Nonostante si stiano creando condizioni di Parità in termini di educazione e condizioni sanitarie”, si legge nell’analisi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) La pandemia ha fatto crollare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, non sono in Italia ma in tutto il mondo. In parallelo sono diminuite le opportunità per le ragazze e le madri hanno visto ulteriormente appesantirsi il carico delle incombenze di cura. Il risultato è che il Covid ha riportato indietro le lancette, allontanando di altri 36 anni il momento in cui a livello globale dovremmo raggiungere l’uguaglianza di. A fare i conti è ilnel suo Gender Gap Report 2021: se in base alla precedente edizione il traguardo dellasarebbe stato varcato in 99,5 anni, ora la distanza si allunga e di anni ce ne vorranno 135,6. “Nonostante si stiano creando condizioni diin termini di educazione e condizioni sanitarie”, si legge nell’analisi, ...

