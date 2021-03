Papa Bergoglio su Livatino | profeta morente contro gli Erodi del nostro tempo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le mafie hanno il volto terribile della negazione del Vangelo, sono i nuoviche assoldano persino i bambini per farne dei killer e che nascondono la loro vera natura dietro uno sventolio di santini. A scriverlo èFrancesco nella prefazione del libro che il vescovo di Catanzaro, Vincenzo Bertolone, ha dedicato a Rosario, il “giudice ragazzino” che il 9 maggio sarà proclamato beato.Il Pontefice ricorda le ultime parole di, che rivolgendosi ai sicari gli chiese: “Picciotti, che cosa vi ho fatto?”.“Erano le parole di un, che dava voce alla lamentazione di un giusto che sapeva di non meritare quella morte ingiusta. Parole che gridavanoglidel, quelli ...

'Per questo', prosegue il, 'ripensando alla figura del magistrato siciliano, ribadisco quanto ... Prosegue: 'Visitando Agrigento e altri luoghi della Sicilia, nel 1993, il mio santo ...... come sempre viene affermato, in particolare nei documenti della Dottrina Sociale della Chiesa, ma non solo, fino ai più recenti e molteplici pronunciamenti di. Che nella Fratelli ...Prosegue Bergoglio: “Visitando Agrigento e altri luoghi della Sicilia, nel 1993, il mio santo predecessore Giovanni Paolo II così si espresse alla fine dell’Eucaristia celebrata nella Valle dei templi ...La Church of England, invece, litiga sotto gli occhi di tutti”. Lei ha un ottimo rapporto con Papa Francesco. Quanto Bergoglio è davvero un riformatore della Chiesa cattolica, secondo lei? “Francesco ...