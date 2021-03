Paola Turani, l’influencer annuncia la sua prima gravidanza: “Le cose più belle si fanno sempre attendere” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sui social, l’influencer Paola Turani ha annunciato di essere incinta Non poteva che essere sui social l’annuncio della prima gravidanza di Paola Turani. l’influencer da quasi due milioni di follower lo ha fatto con uno scatto in compagnia del marito Riccardo e i loro due cani, anche loro diventati ormai due star di Instagram. L’ influencer ha sempre amato confrontarsi con i suoi seguaci, anche su argomenti delicati. Non si è mai tirata indietro nemmeno alle domande scomode che erano solite farle; una tra tutte ‘Quando avrete dei bambini? Una domanda fatta a molte delle donne dello spettacolo senza figli. E in più di un’occasione la modella ha ammesso di soffrire tantissimo a causa della mancanza di tatto delle ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sui social,hato di essere incinta Non poteva che essere sui social l’annuncio delladida quasi due milioni di follower lo ha fatto con uno scatto in compagnia del marito Riccardo e i loro due cani, anche loro diventati ormai due star di Instagram. L’ influencer haamato confrontarsi con i suoi seguaci, anche su argomenti delicati. Non si è mai tirata indietro nemmeno alle domande scomode che erano solite farle; una tra tutte ‘Quando avrete dei bambini? Una domanda fatta a molte delle donne dello spettacolo senza figli. E in più di un’occasione la modella ha ammesso di soffrire tantissimo a causa della mancanza di tatto delle ...

