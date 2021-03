Paola Turani incinta: in arrivo il primo figlio con il marito Ricky, l’annuncio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nota fashion blogger italiana condivide con i fan la lieta notizia sulla sua gravidanza, confermando così i sospetti dei fan delle ultime settimane L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 31 marzo 2021) La nota fashion blogger italiana condivide con i fan la lieta notizia sulla sua gravidanza, confermando così i sospetti dei fan delle ultime settimane L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Sillaurelinwen : RT @Iperborea_: Taola Purani in tendenza perché Paola Turani ha annunciato di essere incinta. Quando penso di mollare Twitter, mi ricordo c… - digghy : RT @perchetendenza: 'Taola Purani': Perché Paola Turani ha annunciato di essere incinta - Meme_dream08 : La cattiveria che sto leggendo sulla gravidanza di Paola Turani è imbarazzante e alquanto ipocrita - MarianacciSabry : Che gente cattiva e frustrata che c'è qui su twitter. Super felice per Paola Turani e per la sua gravidanza, dopo c… - turnois : paola turani incinta ?? -