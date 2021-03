Paola Turani è incinta: “Quanto ho sognato questo momento” (Foto) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un sogno che si avvera per Paola Turani, la splendida modella è incinta e non vedeva l’ora di gridarlo al mondo intero. La Foto pubblicata sul suo profilo social con il marito e i loro amatissimi cani ma è il pancino il centro di quello scatto. Paola Turani ha atteso i tre mesi di gravidanza e poi non ha più retto, non riusciva più a nascondere la sua gioia. Un post come sempre sincero per lei che sognava da tempo di allargare la famiglia. Già da prima del matrimonio con Ricky Serpella il sogno della Turani era quello di diventare mamma. Adesso finalmente può parlare anche lei delle sue emozioni, lei che in passato ha chiesto maggiore sensibilità verso le donne che non sono mamme. Paola Turani incinta ASPETTA IL ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un sogno che si avvera per, la splendida modella èe non vedeva l’ora di gridarlo al mondo intero. Lapubblicata sul suo profilo social con il marito e i loro amatissimi cani ma è il pancino il centro di quello scatto.ha atteso i tre mesi di gravidanza e poi non ha più retto, non riusciva più a nascondere la sua gioia. Un post come sempre sincero per lei che sognava da tempo di allargare la famiglia. Già da prima del matrimonio con Ricky Serpella il sogno dellaera quello di diventare mamma. Adesso finalmente può parlare anche lei delle sue emozioni, lei che in passato ha chiesto maggiore sensibilità verso le donne che non sono mamme.ASPETTA IL ...

