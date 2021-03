Paola Turani è incinta! L’annuncio su instagram, con la [FOTO] fa impazzire i follower, arrivano anche le congratulazioni di Chiara Ferragni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paola Turani è incinta! L’influencer da 1,7 milioni di follower aspetta il primo figlio e ha dato la notizia tramite la propria pagina instagram. Ha pubblicato una romantica immagine con il suo compagno e i cagnoloni sempre presenti nel suo feed, accompagnando il tutto con una didascalia commovente. Poche frasi che permettono di capire quanto … L'articolo Paola Turani è incinta! L’annuncio su instagram, con la FOTO fa impazzire i follower, arrivano anche le congratulazioni di Chiara Ferragni proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 31 marzo 2021)L’influencer da 1,7 milioni diaspetta il primo figlio e ha dato la notizia tramite la propria pagina. Ha pubblicato una romantica immagine con il suo compagno e i cagnoloni sempre presenti nel suo feed, accompagnando il tutto con una didascalia commovente. Poche frasi che permettono di capire quanto … L'articolosu, con lafalediproviene da Velvet Gossip.

Advertising

Sari_Baldini_89 : RT @giuliapid: Se metteste l’1% della vostra cattiveria dei tweet contro Paola Turani (o simpaticamente taola purani) nel commentare lo sch… - Sari_Baldini_89 : RT @meleonoray: Qui stanno per arrivare un po' troppi bambini però. Io ho sempre detto che non voglio sposarmi e non voglio avere figli. D… - saskitty : situazione emotiva: sto piangendo mentre mangio cereali e guardo le storie di paola turani che annuncia la gravidan… - bigbIacklies : RT @iam_bettab: Mamma quanta acidità leggo sulla notizia di Paola Turani (o non ho capito perché Taola Purani) . Nasce una vita, ognuno lo… - oneformababy : non sto capendo tutto questo bullismo contro Paola Turani. non mi risulta abbia mai detto o fatto cose razziste o… -