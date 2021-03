Paola Turani diventa mamma. L’annuncio su Instagram (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paola Turani, con la pancia scoperta e un sorriso largo, ha voluto scrivere un lungo post per raccontare. Di una lunga attesa. «In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose», ha cominciato l’influencer, rivolgendosi direttamente al marito, Riccardo Serpella. «Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme. Abbiamo capito che davvero niente è impossibile. La vita, quando meno te lo aspetti, ti sorprende. E, quando succede, ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere. Nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così», ha scritto su Instagram, annunciando così la sua prima gravidanza. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Paola Turani, con la pancia scoperta e un sorriso largo, ha voluto scrivere un lungo post per raccontare. Di una lunga attesa. «In questi anni durante la nostra lunga attesa abbiamo capito molte cose», ha cominciato l’influencer, rivolgendosi direttamente al marito, Riccardo Serpella. «Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme. Abbiamo capito che davvero niente è impossibile. La vita, quando meno te lo aspetti, ti sorprende. E, quando succede, ti lascia senza fiato, senza parole. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere. Nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così», ha scritto su Instagram, annunciando così la sua prima gravidanza.

