Palermo, sospiro di sollievo per i rosanero: tamponi tutti negativi dopo una positività nel gruppo squadra (Di mercoledì 31 marzo 2021) sospiro di sollievo per il Palermo.La positività al Covid di un membro del gruppo squadra, non è dato sapere chi sia al momento, ha impaurito e non poco i rosanero che nei sono però risultati tutti negativi al tampone. Mister Filippi dunque si presenterà alla sfida di sabato in quel di Caserta, nell'orario insolito delle 13, con la squadra praticamente al completo eccezion fatta per l'assenza forzata dello squalificato De Rose. Il contagio al virus parte molto probabilmente dalla Primavera visto che un metro dello staff è risultato positivo al Coronavirus, in seguito positività per membro squadra e di conseguenza controlli per tutti. Tornando al campo, buone nuove sul ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021)diper il.Laal Covid di un membro del, non è dato sapere chi sia al momento, ha impaurito e non poco iche nei sono però risultatial tampone. Mister Filippi dunque si presenterà alla sfida di sabato in quel di Caserta, nell'orario insolito delle 13, con lapraticamente al completo eccezion fatta per l'assenza forzata dello squalificato De Rose. Il contagio al virus parte molto probabilmente dalla Primavera visto che un metro dello staff è risultato positivo al Coronavirus, in seguitoper membroe di conseguenza controlli per. Tornando al campo, buone nuove sul ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, sospiro di sollievo per i rosanero: tamponi tutti negativi dopo una positività nel gruppo squadra… - Mediagol : #Palermo, sospiro di sollievo per i rosanero: tamponi tutti negativi dopo una positività nel gruppo squadra… - ILOVEPACALCIO : Palermo, si tira un sospiro di sollievo: nessun positivo dopo il ciclo di tamponi - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Sospiro di sollievo per #Filippi ? - NewSicilia : #TotòAntibo, come il miglior mezzofondista, ha battuto alla distanza il suo problema di salute ed è uscito dall'… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo sospiro Palermo, l'esito dei test: nessun calciatore positivo Il Palermo può tirare un sospiro di sollievo . Non c'è nessun contagiato tra i calciatori nel gruppo squadra e Filippi potrà preparare al meglio il rush finale di stagione. Nelle scorse ore era infatti ...

Provenzano: 'Il Covid come il nazismo, i giovani sono a rischio' PALERMO - Il dottore Enzo Provenzano, che coordina il Covid Hospital di Partinico, è un soldato ... "Non abbiamo più lacrime" Si permette un sospiro il dottore Enzo. Chi lo conosce e lo avvista, di ...

Palermo, sospiro di sollievo per i rosanero: tamponi tutti negativi dopo una positività nel gruppo squadra Mediagol.it Palermo, l'esito dei tamponi: Sospiro di sollievo per il Palermo. Dopo la notizia di un caso di positivitivà in seno al club rosanero, confermato dalla società ma non facente parte dei giocatori, il ciclo di tamponi a cui è stato ...

Provenzano: “Il Covid come il nazismo, i giovani sono a rischio” "La variante inglese è più aggressiva". La storia di un ventenne salvato in extremis a Partinico. PALERMO- Il dottore Enzo Provenzano, che coordina il Covid Hospital di Partinico, è un soldato valoros ...

Ilpuò tirare undi sollievo . Non c'è nessun contagiato tra i calciatori nel gruppo squadra e Filippi potrà preparare al meglio il rush finale di stagione. Nelle scorse ore era infatti ...- Il dottore Enzo Provenzano, che coordina il Covid Hospital di Partinico, è un soldato ... "Non abbiamo più lacrime" Si permette unil dottore Enzo. Chi lo conosce e lo avvista, di ...Sospiro di sollievo per il Palermo. Dopo la notizia di un caso di positivitivà in seno al club rosanero, confermato dalla società ma non facente parte dei giocatori, il ciclo di tamponi a cui è stato ..."La variante inglese è più aggressiva". La storia di un ventenne salvato in extremis a Partinico. PALERMO- Il dottore Enzo Provenzano, che coordina il Covid Hospital di Partinico, è un soldato valoros ...