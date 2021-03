Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Palermo si prepara alla sfida esterna in casa della Casertana.Casertana-Palermo, il doppio ex Barone: “Vedere i rosanero in C un colpo al cuore, non mi aspettavo questa classifica”I rosanero si proiettano al match di sabato alle 13 in terra campana dove proveranno ad ottenere la terza vittoria di fila lontano dal 'Barbera' del campionato. Un tris esterno manca dal 2017 quando sulla panchina del club di Viale del Fante sedeva Bruno Tedino e il campionato di riferimento era chiaramente quello di Serie B. Il match contro la Casertana sarà senza dubbio uno scontro diretto in ottica play-off con la possibilità di centrare un piccolo record personale. L'ultima volta che il ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ilsi prepara alla sfida esterna in casa della, il doppio ex Barone: “Vedere i rosanero in C un colpo al cuore, non mi aspettavo questa classifica”I rosanero si proiettano al match di sabato alle 13 in terra campana dove proveranno ad ottenere ladilontano dal 'Barbera' del campionato. Unmanca dal 2017 quando sulla panchina del club di Viale del Fante sedeva Bruno Tedino e il campionato di riferimento era chiaramente quello di Serie B. Il matchlasarà senza dubbio uno sdiretto in ottica play-off con la possibilità di centrare un piccolo record personale. L'ultima volta che il ...

Advertising

WiAnselmo : #Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila… - Mediagol : #Palermo, si cerca il tris esterno: contro la Casertana può arrivare la terza vittoria in trasferta di fila… - GiBiAuto1 : Occasione imperdibile ?? ?? Volkswagen Golf 1.6 TDI 115 CV 5p. Trendline BlueMotion ?? 18.628 Km - Imm. 2019 ?? 19.9… - malzopiano : RT @massimo4951: Kora ha circa 2 mesi ed è una taglia medio-grande. È stata abbandonata nella spazzatura insieme ai fratellini...adesso cer… - Valessiabi : RT @Serena01403585: ??STALLO CERCASI O ADOZIONE CERCASI??Questo micio dolcissimo vive per strada da diversi mesi.È molto giovane e non è fatt… -