Pagelle Lituania Italia | TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022:Ledei protagonisti deltra, valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. TOP: Pessina: El ShaarawyAl termine del. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lituania

OA Sport

... perfetta, di questa seconda tappa, in attesa della terza (mercoledì a Vilnius, con la). ... 'Loro tutti dietro, non era facile sbloccarla' 11 ORE FA Qualificazioni Mondiali Europa Le...0 0 Voto Vota Articolo L'Italia passa a Sofia - 0 2 alla Bulgaria ( Leggi ledella partita) L'Italia di Roberto Mancini vince ancora. Ancora una volta due a zero, ...(uno a zero alla). ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: pagelle Lituania Italia ...18 Terzo incontro di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 per l'Italia di Roberto Mancini che a partire dalle 20.45 sarà impegnata a Vilnius contro la Lituania . Preoccupano le condizioni ...