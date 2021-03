Pagelle Lituania Italia | Mancini un muro | Immobile si riscatta nel finale – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022. TOP: Sensi,FLOP: Kazlauskas– Svedkauskas 6; Girdvainis 5.5, Beneta 5.5, Valtkunas 6, Mikoliunas 5.5 (76? Gaspuitis 6); Novikovas 5.5, Dapkus 6, Simkus 6 (86? Petravicius ng), Slivka 6, Sirgedas 5.5 (58? Eliosius 6); Cernych 5.5 (75? Kazlauskas 5).– Donnarumma 6; Toloi 6.5,7, Bastoni 6 (86? Acerbi ng), Emerson 6 (56? Spinazzola 6.5); Pellegrini 5.5 (45? ...