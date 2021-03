Ospedale Monaldi a Napoli, Giovedì Santo messa nella cappella con l’arcivescovo Battaglia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani alle 18 alla cappella dell’Ospedale Monaldi, l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, presiederà la celebrazione eucaristica del Giovedì Santo. La messa in Coena Domini, per tradizione, viene celebrata in tutte le chiese cattoliche nel pomeriggio del Giovedì Santo, ma quest’anno di particolare e drammatica crisi sanitaria da Covid, l’arcivescovo Battaglia ha deciso di celebrarla nella struttura ospedaliera per testimoniare la vicinanza della Chiesa e offrire al Signore le sofferenze di operatori sanitari e dei tantissimi ammalati ospedalizzati o rimasti nella propria abitazione. “Voglio ringraziare il vescovo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Domani alle 18 alladell’di, Domenico, presiederà la celebrazione eucaristica del. Lain Coena Domini, per tradizione, viene celebrata in tutte le chiese cattoliche nel pomeriggio del, ma quest’anno di particolare e drammatica crisi sanitaria da Covid,ha deciso di celebrarlastruttura ospedaliera per testimoniare la vicinanza della Chiesa e offrire al Signore le sofferenze di operatori sanitari e dei tantissimi ammalati ospedalizzati o rimastipropria abitazione. “Voglio ringraziare il vescovo ...

