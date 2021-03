Oroscopo Vergine di domani 1 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cari amici nati sotto il segno della Vergine, le previsioni per l’Oroscopo del 1° aprile non sembrano essere tra le migliori per voi. Vi trovate a dover fronteggiare l’opposizione di tre pianeti e il periodo iniziale di aprile potrebbe rivelarsi veramente faticoso. Mercurio, Venere e Nettuno non vi permettono di stare tranquilli come vorreste, è il caso di stringere i denti e mandare giù le delusioni che potrebbero presentarvisi di fronte. Ma ricordatevi sempre che siete voi stessi la vostra forza e se vi faceste abbattere, il supporto degli altri potrebbe non bastare per tirarvi su. Grazie al vostro spiccato intuito, unito alla razionalità e al pensiero analitico che vi contraddistinguono, riuscirete a superare ogni cosa! Plutone però è dalla vostra parte e sembra potervi garantire la tranquillità con i ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cari amici nati sotto il segno della, le previsioni per l’del 1°non sembrano essere tra le migliori per voi. Vi trovate a dover fronteggiare l’opposizione di tre pianeti e il periodo iniziale dipotrebbe rivelarsi veramente faticoso. Mercurio, Venere e Nettuno non vi permettono di stare tranquilli come vorreste, è il caso di stringere i denti e mandare giù le delusioni che potrebbero presentarvisi di fronte. Ma ricordatevi sempre che siete voi stessi la vostra forza e se vi faceste abbattere, il supporto degli altri potrebbe non bastare per tirarvi su. Grazie al vostro spiccato intuito, unito alla razionalità e al pensiero analitico che vi contraddistinguono, riuscirete a superare ogni cosa! Plutone però è dalla vostra parte e sembra potervi garantire la tranquillità con i ...

