Oroscopo Sagittario di domani 1 aprile | amore | lavoro e fortuna

L'Oroscopo di questa prima giornata di aprile non è tra i migliori per voi del Sagittario, potreste trovarvi di fronte a qualche complicazione inattesa. In particolar modo, un generico senso di irrequietezza potrebbe infastidirvi, ma le stelle non sembrano avere in mente dei progetti negativi per voi. Magari è solamente un po' di stanchezza, dovuta alla routine che non vi fa impazzire di gioia, e la voglia di staccare per fare un po' d'ordine nella vostra testa. Tuttavia, sembra anche che sia possibile ritrovare quell'armonia incrinata da qualche dissapore, all'interno delle mura domestiche. Quella mancata armonia familiare, potrebbe aver incrinato anche qualcosina all'interno della vostra relazione sentimentale, ma sicuramente non in modo irreparabile! Recuperando la prima, sarà anche più semplice lavorare sulla ...

