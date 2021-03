Oroscopo Capricorno di domani 1 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Carissimi amici nati sotto il segno del Capricorno, l’Oroscopo per il 1° aprile sembra segnare l’inizio di un periodo all’insegna della fortuna! Mercurio mantiene alto il vostro morale in questi primi giorni del mese, con notevoli conseguenze positive sulle relazioni amorose e di amicizia. Un vecchio rapporto perso, per cui siete stati male, potrebbe finalmente subire una svolta positiva, il riavvicinamento è sempre possibile quando entrambi lo vogliono, ma qualcuno deve pur fare il primo passo! Anche l’amore sembra procedere a gonfie vele, portandovi sempre più lontano lungo il vostro percorso di coppia. La giornata non sembra neppure configurarsi come troppo impegnativa o stressante per quanto riguarda il lavoro. Insomma, le cose volgono a vostro ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Carissimi amici nati sotto il segno del, l’per il 1°sembra segnare l’inizio di un periodo all’insegna della! Mercurio mantiene alto il vostro morale in questi primi giorni del mese, con notevoli conseguenze positive sulle relazioni amorose e di amicizia. Un vecchio rapporto perso, per cui siete stati male, potrebbe finalmente subire una svolta positiva, il riavvicinamento è sempre possibile quando entrambi lo vogliono, ma qualcuno deve pur fare il primo passo! Anche l’sembra procedere a gonfie vele, portandovi sempre più lontano lungo il vostro percorso di coppia. La giornata non sembra neppure configurarsi come troppo impegnativa o stressante per quanto riguarda il. Insomma, le cose volgono a vostro ...

