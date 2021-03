Oroscopo Cancro di domani 1 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 31 marzo 2021) Amici del Cancro, marzo non è stato un mese facile da affrontare, e l’Oroscopo del 1° aprile sembra volgere finalmente a vostro favore! In questi primi giorni del mese potreste conoscere l’influenza di Mercurio, che renderà i vostri rapporti familiari più sereni e semplici. Tuttavia, qualche piccola complicazione potrebbe essere alle porte e potreste sentirvi abbattuti o trascurati, magari dal vostro partner o dalla persona che vi sta più vicino. In amore le cose sembrano in via di miglioramento e se siete single questo è il momento più propizio per voi. Anche sul posto di lavoro le cose sembrano volgere al meglio, anche se potreste essere ancora un po’ oberati da quel progetto iniziato tempo fa. Oroscopo Cancro di domani 1 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Amici del, marzo non è stato un mese facile da affrontare, e l’del 1°sembra volgere finalmente a vostro favore! In questi primi giorni del mese potreste conoscere l’influenza di Mercurio, che renderà i vostri rapporti familiari più sereni e semplici. Tuttavia, qualche piccola complicazione potrebbe essere alle porte e potreste sentirvi abbattuti o trascurati, magari dal vostro partner o dalla persona che vi sta più vicino. Inle cose sembrano in via di miglioramento e se siete single questo è il momento più propizio per voi. Anche sul posto dile cose sembrano volgere al meglio, anche se potreste essere ancora un po’ oberati da quel progetto iniziato tempo fa.di1 ...

