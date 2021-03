Oroscopo Acquario di domani 1 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’inizio di aprile vi riserva un Oroscopo per lo più positivo ma con qualche piccolo aspetto negativo, cari amici dell’Acquario. Da una parte aveva Giove a spianarvi la strada verso la tranquillità, ma Urano è ancora appostato pronto a tendervi qualche piccola imboscata mentre siete distratti. Grazie al vostro spirito, riuscite sempre a cavarvela, evitando quando possibile i problemi, oppure risolvendoli prima che si presentino. In amore, qualcuno del vostro passato potrebbe tornare nella vostra vita con le migliori intenzioni possibili. Mentre per il lavoro, la giornata del 1° aprile potrebbe presentarvi una piccola sfida, ma con grandi gratificazioni se doveste riuscire a portarla a termine nel migliore dei modi! Oroscopo Acquario di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’inizio divi riserva unper lo più positivo ma con qualche piccolo aspetto negativo, cari amici dell’. Da una parte aveva Giove a spianarvi la strada verso la tranquillità, ma Urano è ancora appostato pronto a tendervi qualche piccola imboscata mentre siete distratti. Grazie al vostro spirito, riuscite sempre a cavarvela, evitando quando possibile i problemi, oppure risolvendoli prima che si presentino. In, qualcuno del vostro passato potrebbe tornare nella vostra vita con le migliori intenzioni possibili. Mentre per il, la giornata del 1°potrebbe presentarvi una piccola sfida, ma con grandi gratificazioni se doveste riuscire a portarla a termine nel migliore dei modi!di ...

Advertising

Acquario_astro : 31/mar/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Acquario_astro : 31/mar/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Acquario_astro : 31/mar/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Acquario_astro : 31/mar/2021: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: - Acquario_astro : 31/mar/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: -