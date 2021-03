“Operazione libertà” a Gibilterra: l’80% della popolazione è vaccinata. Verso l’addio alle restrizioni, si torna alla normalità (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gibilterra ha inaugurato il ritorno alla “normalità”. I 34mila abitanti della piccola colonia britannica stanno mostrando al mondo come sarà la vita a vaccinazione conclusa. Dopo il coprifuoco, il governo locale ha revocato domenica anche l’obbligo della mascherina nelle strade più affollate del centrourbano. I residenti devono utilizzarla solo negli spazi pubblici chiusi, nei mezzi di trasporto e nei centri commerciali. Il processo di graduale eliminazione delle restrizioni è stato definito “Operazione libertà” ed è solo all’inizio. Il primo marzo la ministra della Salute, Samantha Sacramento, ha pubblicato sul suo account Twitter una foto al ristorante – che ora sono aperti fino alle 2 di notte – dove si vedono due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha inaugurato il ritorno”. I 34mila abitantipiccola colonia britannica stanno mostrando al mondo come sarà la vita a vaccinazione conclusa. Dopo il coprifuoco, il governo locale ha revocato domenica anche l’obbligomascherina nelle strade più affollate del centrourbano. I residenti devono utilizzarla solo negli spazi pubblici chiusi, nei mezzi di trasporto e nei centri commerciali. Il processo di graduale eliminazione delleè stato definito “” ed è solo all’inizio. Il primo marzo la ministraSalute, Samantha Sacramento, ha pubblicato sul suo account Twitter una foto al ristorante – che ora sono aperti fino2 di notte – dove si vedono due ...

Advertising

CosenzaChannel : Due indagati dell'operazione 'Katarion' tornano in libertà dopo la decisione del Riesame di #Catanzaro di revocare… - Banto000 : @fabiospes1 @DonatoRobilotta @CarloCalenda @EnricoLetta @MAXVALERIANI Un ex dirigente, assessore regionale, e commi… - moolvys : @martinberote capisco bene, pensa che io ho dovuto smettere dopo più di dieci anni per fare un'operazione che mi ha… - Webmartetv : Siracusa | Contrasto allo spaccio di stupefacenti, individuato laboratorio “fai da te” - - bignardi_paolo : RT @mariamacina: Gratteri di Tiziana Maiolo “È possibile indossare la toga di magistrato e contemporaneamente avallare tesi antisemitiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione libertà Non è condono ma semplificazione! L'organizzazione non governativa impegnata nella difesa della libertà di stampa, accusa il colosso ... Infatti Repubblica ci fa sapere che " nella sostanza si tratta di una operazione di semplificazione ...

Dalla mitizzazione dell'Ulivo all'alleanza Pd - 5 Stelle: svanisce l'illusione della vocazione maggioritaria ... raccolse il 34,94 per cento, di cui per il Pd 16,57 per cento e per Democrazia e libertà - La ... sì da poter concludere che la convergenza nel Pd dei Ds e della Margherita si è rivelata una operazione ...

Spaccio, operazione "Green pub": 5 arresti (VIDEO) Corriere di Taranto L'organizzazione non governativa impegnata nella difesa delladi stampa, accusa il colosso ... Infatti Repubblica ci fa sapere che " nella sostanza si tratta di unadi semplificazione ...... raccolse il 34,94 per cento, di cui per il Pd 16,57 per cento e per Democrazia e- La ... sì da poter concludere che la convergenza nel Pd dei Ds e della Margherita si è rivelata una...