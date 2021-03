Operazione ‘Fili rossi’ | sgominata la banda dei furti che agiva nel Cilento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlle prime luci della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, con il supporto delle unità dell’Arma territorialmente competenti, hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di 8 soggetti, indagati per i reati p. e p. dagli artt. 624 – 625 c.p., nel territorio della provincia di Caserta. L’indagine, originata da alcuni episodi di furto commessi in Castellabate, ha consentito di ricostruire l’esistenza di un gruppo criminale, dedito in maniera stabile al compimento dinella zona del. Sintomo dell’elevata pericolosità dei soggetti, la serie innumerevole di reati predatori commessi solo in qualche mese di attività, tutti con target molto precisi fondati sulla massiva presenza di rame: ...