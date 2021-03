OPA Creval | adesioni al 31 03 2021

(Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta che oggi, 31 marzo, sono state presentate 498 richieste di, che portano complessivamente a 764 richieste di, pari allo 0,00112% dell’offerta. L’offerta iniziata ieri, 30 marzo, terminerà il prossimo 21 aprile. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 aprilenon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria totalitaria promossa da Credit Agricole sulle azioni Credito Valtellinese risulta ... Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie...Nel biasimare la scelta del cda di procedere al rinnovo due giorni prima della chiusura dell', inoltre, Agricole evidenzia che il cda uscente diha anche chiamato l'assemblea ad esprimersi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mar - 'Gli intervalli di valutazione inclusi nel comunicato di Creval sono significativamente ampi e ...L'incontro plenario si dovrebbe tenere 2 giorni prima la chiusura dell'Opa, in «un momento in cui gli assetti proprietari della Banca potrebbero di lì a poco subire significativi cambiamenti» ...