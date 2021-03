Oltre 10 milioni di dosi somministrate. Ma siamo indietro nella tabella di marcia sui vaccini (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 27 dicembre, data simbolica, ad oggi sono state somministrate 10.018.265 di dosi. Il dato, è aggiornato alle 15 di oggi, 31 marzo. Si tratta del totale iniezioni effettuate, perché le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi del farmaco anti Covid sono 3.143.159. Cifre importanti, certo, ma a che punto siamo con la campagna di immunizzazione? Nonostante l’accelerazione degli ultimi giorni, restiamo indietro rispetto alla tabella di marcia. Punto primo: gli approvvigionamenti. Secondo il piano nazionale anti Covid predisposto dal generale Figliuolo, entro il primo quadrimestre del 2021, che scade oggi, avremmo dovuto avere a nostra disposizione 15,69 milioni di dosi. A questa cifra non siamo arrivati: nel ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dal 27 dicembre, data simbolica, ad oggi sono state10.018.265 di. Il dato, è aggiornato alle 15 di oggi, 31 marzo. Si tratta del totale iniezioni effettuate, perché le persone che hanno ricevuto entrambe ledel farmaco anti Covid sono 3.143.159. Cifre importanti, certo, ma a che puntocon la campagna di immunizzazione? Nonostante l’accelerazione degli ultimi giorni, restiamorispetto alladi. Punto primo: gli approvvigionamenti. Secondo il piano nazionale anti Covid predisposto dal generale Figliuolo, entro il primo quadrimestre del 2021, che scade oggi, avremmo dovuto avere a nostra disposizione 15,69di. A questa cifra nonarrivati: nel ...

