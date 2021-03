Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il logo ufficiale è stato finalmente svelato (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il popolo del web ha emesso il suo verdetto. È Futura il logo ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: disegnato dai creativi di Landor, ha vinto il sondaggio web contro l'altro candidato, Dado, ottenendo il 75% delle preferenze nel sondaggio online lanciato a inizio mese dal palco del Festival di Sanremo. Si tratta di un numero 26 stilizzato, tracciato su una sorta di fondo che assomiglia a neve in soli 6 gesti, senza soluzione di continuità. Sono stati 871.566 i voti validi registrati, provenienti dall'Italia, certo, ma anche da altre 168 nazioni. https://twitter.com/i/status/1368341301083709444«Oggi è più di un'inaugurazione, questo è un momento storico: quello che ieri non c'era oggi è realtà -, ha commentato in occasione della presentazione del ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il popolo del web ha emesso il suo verdetto. È Futura ildelledi: disegnato dai creativi di Landor, ha vinto il sondaggio web contro l'altro candidato, Dado, ottenendo il 75% delle preferenze nel sondaggio online lanciato a inizio mese dal palco del Festival di Sanremo. Si tratta di un numero 26 stilizzato, tracciato su una sorta di fondo che assomiglia a neve in soli 6 gesti, senza soluzione di continuità. Sono stati 871.566 i voti validi registrati, provenienti dall'Italia, certo, ma anche da altre 168 nazioni. https://twitter.com/i/status/1368341301083709444«Oggi è più di un'inaugurazione, questo è un momento storico: quello che ieri non c'era oggi è realtà -, ha commentato in occasione della presentazione del ...

