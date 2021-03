Olesya Rostova la ragazza che somiglia a Piera Maggio mostra le foto da bambina e le confronta con Denise

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 31 marzo 2021, ci sarà una ampia pagina dedicata al caso diPipitone con le ultime notizie che arrivano dalla Russia. Come vi avevamo detto poche ore fa, dopo il promo per il nuovo appuntamento con il programma di Rai 3, la notizia è rimbalzata da un sito di informazione all’altro, tanta è ancora la speranza che la piccola, scomparsa il primo settembre del 2004, sia ancora viva. Le immagini dellarussa, che è andata in tv a raccontare di esser stata rapita da piccola e di essere alla ricerca della sua vera madre, sembravanore moltissimo alle immagini dida giovane. Sono passati 16 anni e, quandoscomparve, era davvero giovanissima. Il confronto, ...

Advertising

marcuspascal1 : RT @News24_it: Olesya Rostova è Denise Pipitone? Tra dubbi e riscontri, ecco chi è la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio - TGCOM htt… - ilSicilia : #Cronaca #DenisePipitone Olesya Rostova potrebbe essere Denise Pipitone. Si riaccende la speranza per la madre… - cronaca_news : Denise Pipitone: ecco chi è Olesya Rostova, la ragazza russa che somiglia a Piera Maggio FOTO… - QuotidianPost : Denise Pipitone-Olesya Rostova: “Cerco mia mamma, sono stata rapita da piccola” - leggoit : #DenisePipitone, chi è Olesya Rostova? La storia della ragazza che somiglia a Piera Maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Olesya Rostova

Da ieri non si parla d'altro: Denise Pipitone è viva? E' lei la ragazza russa,, che sta cercando la sua mamma naturale? A riaccendere i riflettori su un caso iniziato nel lontano 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, è stata la trasmissione Chi l'ha visto nel ...La giovane,, ha raccontato di essere stata rapita da piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005 e questa sera su Rai Tre verrà mostrato il video integrale della ragazza ...Adesso dagli schermi della tv russa e’ comparsa Olesya Rostova, cosi’ si chiama la ragazza che in una trasmissione ha detto di essere stata rapita e poi ritrovata, nel 2005, in un campo rom della ...Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Russia e chiamarsi oggi Olesya Rostova. Questa sera, a Chi l’ha visto? verranno dati ulteriori dettagli su questa inquietante vicenda. Tutto ha avuto inizio per ...