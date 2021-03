Olesya Rostova | è lei Denise Pipitone? La somiglianza c’è ma la ragazza “non ha ricordi in italiano”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) La puntata di stasera di “Chi l’ha visto?” è senza dubbio una delle più attese della storia del programma. L’anticipazione fornita ieri dalla stessa trasmissione ha fatto riaccendere improvvisamente le speranze di una svolta nel caso di, la bambina di Mazara del Vallo improvvisamente scomparsa il 1 settembre 2004. 17 anni di ricerche di ogni tipo non hanno prodotto alcun risultato. Ma la mamma di, Piera Maggio, non si è mai arresa e ha sempre combattuto per cercare di sapere la verità sulla sua bambina. L’intervista rilasciata da unaad un programma russo, “Lasciali Parlare”, è stata subito segnalata alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli, come riportato ieri anche da noi di Periodico. LEGGI ANCHE =>...

Da ieri non si parla d'altro: Denise Pipitone è viva? E' lei la ragazza russa,, che sta cercando la sua mamma naturale? A riaccendere i riflettori su un caso iniziato nel lontano 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia, è stata la trasmissione Chi l'ha visto nel ...La giovane,, ha raccontato di essere stata rapita da piccola e di essere stata trovata in un campo nel 2005 e questa sera su Rai Tre verrà mostrato il video integrale della ragazza ...Adesso dagli schermi della tv russa e’ comparsa Olesya Rostova, cosi’ si chiama la ragazza che in una trasmissione ha detto di essere stata rapita e poi ritrovata, nel 2005, in un campo rom della ...Denise Pipitone potrebbe trovarsi in Russia e chiamarsi oggi Olesya Rostova. Questa sera, a Chi l’ha visto? verranno dati ulteriori dettagli su questa inquietante vicenda. Tutto ha avuto inizio per ...