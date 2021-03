Ok al nuovo decreto anti-Covid. Spostamenti, asporto, scuola in presenza e visite ai parenti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva anche lo “scudo legale” per i vaccinatori. Scuole aperte in presenza fino alla prima media dal 7 aprile Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arriva anche lo “scudo legale” per i vaccinatori. Scuole aperte infino alla prima media dal 7 aprile

Advertising

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - SkyTG24 : Nuovo decreto #Covid, #Cdm approva. La bozza: niente zone gialle fino al 30 aprile - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - NewsElezioni : Cdm, arriva il nuovo decreto anti Covid Italia sempre arancione o rosso fino al 30 aprile. Vietato spostarsi in tut… - DrAntoniaPagani : RT @LaNotiziaTweet: Via libera al nuovo decreto anti-Covid. Sarà in vigore dal 7 aprile. Ecco tutte le misure previste #decretoCovid #decre… -