Oggi ricorre la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Visibilità Transgender; nel 2014 la Giornata fu adottata dagli attivisti LGBT La Giornata Internazionale della Visibilità Transgender è una ricorrenza annuale che cade il 31 marzo dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le persone Transgender in tutto il mondo. La Giornata fu fondata dall’attivista Transgender statunitense Rachel Crandall nel 2009 evidenziando il fatto che non esistevano giornate specifiche per la Visibilità della comunità Transgender all’interno della ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021)si celebra la; nel 2014 lafu adottata dagli attivisti LGBT Laè unanza annuale che cade il 31 marzo dedicata alla sensibilizzazione contro le discriminazioni verso le personein tutto il mondo. Lafu fondata dall’attivistastatunitense Rachel Crandall nel 2009 evidenziando il fatto che non esistevano giornate specifiche per lacomunitàall’interno...

MinisteroDifesa : Oggi #24marzo ricorre il 77º anniversario dell’eccidio delle #FosseArdeatine. La memoria di ciò che accadde nel 194… - CaFoscari : Oggi, #25marzo, ricorre il 1600° anniversario della fondazione della nostra città. I nostri migliori auguri, Venezi… - FMCastaldo : Oggi ricorre l'anniversario della strage delle #FosseArdeatine, in cui persero la vita 335 anime innocenti. Una pag… - stirone99 : RT @ReteSport: ? Oggi ricorre l’anniversario di una vittoria della Roma in trasferta. ?? Gol di #Totti per il momentaneo pari ?? Chi si… - ReteSport : ? Oggi ricorre l’anniversario di una vittoria della Roma in trasferta. ?? Gol di #Totti per il momentaneo pari… -