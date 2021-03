Oggi il decreto Covid, Italia blindata fino a maggio: ipotesi riaperture per bar e ristoranti, stretta sui medici no-vax (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad aprile tutta Italia resterà in zona arancione o rossa. Nessuna fascia gialla né tanto meno bianca (il sogno della Sardegna “libera” è durato pochissimo). Ancora limitazioni agli spostamenti, bar e ristoranti chiusi se non per asporto e consegne a domicilio; nessun automatismo nel passaggio da una zona all’altra. Insomma, prevale la linea della prudenza e l’Italia resta chiusa fino al 30 aprile. Il governo, infatti, teme una risalita dei contagi di Coronavirus: la situazione epidemiologica funestata dalla diffusione delle varianti, preoccupa il presidente del Consiglio Mario Draghi che ai suoi, in queste ore, ha continuato a ripetere che è «inutile illudere gli Italiani con questi numeri». Il riferimento è ai 529 morti di ieri, in appena 24 ore, senza considerare poi le terapie intensive ormai ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ad aprile tuttaresterà in zona arancione o rossa. Nessuna fascia gialla né tanto meno bianca (il sogno della Sardegna “libera” è durato pochissimo). Ancora limitazioni agli spostamenti, bar echiusi se non per asporto e consegne a domicilio; nessun automatismo nel passaggio da una zona all’altra. Insomma, prevale la linea della prudenza e l’resta chiusaal 30 aprile. Il governo, infatti, teme una risalita dei contagi di Coronavirus: la situazione epidemiologica funestata dalla diffusione delle varianti, preoccupa il presidente del Consiglio Mario Draghi che ai suoi, in queste ore, ha continuato a ripetere che è «inutile illudere glini con questi numeri». Il riferimento è ai 529 morti di ieri, in appena 24 ore, senza considerare poi le terapie intensive ormai ...

