Oggi 31 marzo | Beato Bonaventura da Forlì | ispirato da San Paolo

Il Beato Bonaventura da Forlì fu un carismatico oratore, tanto duro e coraggioso nella predicazione quanto amato dalla folla, che conservò persino la sua barba. Bonaventura nacque a Forlì nel 1410 nella nobile famiglia Tornielli, e quando da giovane sentì la chiamata alla vita religiosa entrò nel convento dei Servi di Maria.

