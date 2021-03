Nuovo presidente di Aifi, Cecchetto: “Per il futuro puntiamo sulla ricerca scientifica” (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “La ricerca in fisioterapia sarà uno dei punti cardine dell’azione di questo mandato, perché con l’elezione di sabato scorso abbiamo completato l’assunzione definitiva di Associazione tecnico-scientifica“. Ne è convinto Simone Cecchetto, che con 177 voti su 198 è stato eletto da pochi giorni nuovo presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia-AIFI. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “La ricerca in fisioterapia sarà uno dei punti cardine dell’azione di questo mandato, perché con l’elezione di sabato scorso abbiamo completato l’assunzione definitiva di Associazione tecnico-scientifica“. Ne è convinto Simone Cecchetto, che con 177 voti su 198 è stato eletto da pochi giorni nuovo presidente dell’Associazione Italiana di Fisioterapia-AIFI.

