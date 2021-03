Nuovo DPCM, ecco alcune novità che potrebbero essere introdotte (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nuovo DPCM, oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri si riunirà per varare le nuove misure da adottare dopo il periodo pasquale Nuovo DPCMAlle 17.30 il Consiglio dei ministri si riunirà per discutere in relazione alle nuove restrizioni da introdurre nel periodo successivo alla Pasqua. Nell bozza del decreto si parla di un meccanismo che a partire da un certo punto di aprile le misure anti-contagio potrebbero essere meno restrittive di quelle che sono in vigore attualmente. Ovviamente il meccanismo è pronto a concretizzarsi solo se i dati dovessero migliorare. In ogni caso, il Nuovo decreto confermerà come nel mese di aprile ci saranno soltanto zone arancioni e zone rosse. Incontro #Governo #Regioni. Draghi: Bisogna ridare speranza al Paese, pensando ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021), oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri si riunirà per varare le nuove misure da adottare dopo il periodo pasqualeAlle 17.30 il Consiglio dei ministri si riunirà per discutere in relazione alle nuove restrizioni da introdurre nel periodo successivo alla Pasqua. Nell bozza del decreto si parla di un meccanismo che a partire da un certo punto di aprile le misure anti-contagiomeno restrittive di quelle che sono in vigore attualmente. Ovviamente il meccanismo è pronto a concretizzarsi solo se i dati dovessero migliorare. In ogni caso, ildecreto confermerà come nel mese di aprile ci saranno soltanto zone arancioni e zone rosse. Incontro #Governo #Regioni. Draghi: Bisogna ridare speranza al Paese, pensando ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Pandemia: Picco di vendite di mobili trasformabili Le estenuanti attese dei tanti DPCM e l'ondata di contagi registrati in tutta Italia, già nei primi mesi del 2021, avevano fatto presagire un nuovo lockdown. Per questo motivo, in molti, hanno deciso di adoperarsi per non farsi ...

Nuovo decreto Covid, il governo pensa a riaperture automatiche da metà aprile se i dati migliorano Cosa cambierà da metà aprile Dopo la metà del mese, quindi, alcuni territori potrebbero tornare a una sorta di zona gialla (anche se il nuovo Dpcm in via generale dovrebbe confermare la sospensione ...

Covid-19, il Presidente Draghi firma il Dpcm 2 marzo 2021 | www.governo.it Governo Decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo. Misure da zona gialla se contagi più bassi Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi in merito al nuovo decreto Covid atteso domani in Cdm ... implica la possibilità di pranza in un locale in base a quanto disposto dal Dpcm 2 marzo 2021 che, ...

