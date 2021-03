Nuovo Dpcm ad aprile, si lavora per la riapertura di bar e ristoranti: la probabile data (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi pomeriggio alle 17.30. All’ordine del giorno c’è anche il Nuovo decreto con le norme anti-Covid per il periodo dopo Pasqua, al termine del periodo in cui tutta Italia sarà zona rossa. Ecco quali sono alcune delle misure che potrebbero essere adottate, secondo quanto trapelato nelle scorse ore Il Nuovo decreto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri è convocato per oggi pomeriggio alle 17.30. All’ordine del giorno c’è anche ildecreto con le norme anti-Covid per il periodo dopo Pasqua, al termine del periodo in cui tutta Italia sarà zona rossa. Ecco quali sono alcune delle misure che potrebbero essere adottate, secondo quanto trapelato nelle scorse ore Ildecreto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

