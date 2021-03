Nuovo decreto | spostamenti vietati in zona rossa | niente deroga per il 25 aprile

(Di mercoledì 31 marzo 2021)dal 7al 302021 in tutte le regioni che si troveranno inin queste tre settimane. E’ questo quanto recita il testo della bozza del, in cui è compresa anche la festività del 25. Per la festa della Liberazione, dunque, inarancione sarà consentito in ambito comunale una volta al giorno lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata di due persone oltre a quelle già lì conviventi, mentre non ci sarà alcuna, come invece avvenuto a Natale o Pasqua, in, né all’interno del comune né tantomeno della regione. SportFace.

fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - rtl1025 : ?? Niente zone gialle: fino al 30 aprile saranno confermate le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancio… - lucafaccio : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - InfoCilentoWeb : Emergenza covid, la bozza del nuovo decreto #Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

Delusione da parte dei medici per il- Legge, al vaglio in queste ore del Consiglio dei Ministri: incompleta e insufficiente la tutela penale per i professionisti, che hanno operato in un contesto straordinario. E poco ...Toti: "Dopo la Pasqua un solo obiettivo: far ripartire il Paese" 'Bene la bozza delLegge: scudo penale per chi somministra il vaccino e obbligo di vaccinarsi per tutto il personale ...Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella giornata odierna in Italia si registrano 23.904 nuovi casi di Covid a fronte di ... Stando alla bozza del decreto legge allo studio del Cdm, ...Addio zona gialla. Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo..